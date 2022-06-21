Avrupa havalimanlarında kaos! Personel yetersizliği nedeniyle izdiham yaşanıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi pahalılığını protesto etti. Diğer yandan Avrupa Havalimanlarında görülmemiş bir kaos yaşanıyor. Hollanda'da iltica merkezlerinde bekletilen çocuklara ise, yeterli bakım ve eğitimin verilemediği ortaya çıktı. Tüm gelişmelerin detaylarını A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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