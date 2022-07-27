Avrupa havacılık krizine çözüm bulamıyor

Avrupa'da yaşanan havalimanı krizine çözüm bulunamıyor. Yüzbinlerce uçuş iptal oldu, on binlerce kişi havalimanlarında mahsur kaldı. A Haber muhabiri Fatih Özyar, krizi derinden yaşayan Almanya ve Hollanda’daki havalimanlarını mercek altına aldı.