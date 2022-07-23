23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Avrupa günlerdir kavruluyor | Bulgaristan'da sıcaklık 40 dereceye ulaştı
Avrupa günlerdir aşırı sıcakların etkisi altında. Fransa ve İspanya’dan sonra Bulgaristan’da da sıcaklıklar 40 dereceye ulaştı. Yüksek sıcaklıklar ülkede orman yangınlarına neden oldu. Detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı Sofya’dan aktardı.