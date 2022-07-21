21 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Avrupa günlerdir aşırı sıcakların etkisi altında

Avrupa günlerdir aşırı sıcakların etkisi altında

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.07.2022 16:50
Avrupa günlerdir aşırı sıcakların etkisi altında. Fransa ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele ederken, ülkede sıcaklıklar düşmeye başladı. Ancak ormanlık alanlarda olası bir yangın için risk hala sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.
Avrupa günlerdir aşırı sıcakların etkisi altında
Avrupa günlerdir aşırı sıcakların etkisi altında
Avrupa Merkez Bankası’dan faiz kararı
Avrupa Merkez Bankası'dan faiz kararı
İngiltere’de başbakanlık yarışı!
İngiltere’de başbakanlık yarışı!
5 çocuğu ölümün elinden aldı
5 çocuğu ölümün elinden aldı
İlginç gelenek! Kurbağalar evlendirildi
İlginç gelenek! Kurbağalar evlendirildi
Kritik zirve Rus basınında
Kritik zirve Rus basınında
18 yaşındaki Escobar’ın sır ölümü!
18 yaşındaki Escobar’ın sır ölümü!
Gıda ürünlerine kilit
Gıda ürünlerine kilit
Meksika’da dehşet anları! Pilot acil iniş yaptı
Meksika’da dehşet anları! Pilot acil iniş yaptı
Dünyanın en büyük metropolü sele teslim
Dünyanın en büyük metropolü sele teslim
Yunanistan’da büyük yangın
Yunanistan'da büyük yangın
İspanya, yangınları kontrol altına alamıyor
İspanya, yangınları kontrol altına alamıyor
Daha Fazla Video Göster