21 Temmuz 2022, Perşembe
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Avrupa günlerdir aşırı sıcakların etkisi altında
Avrupa günlerdir aşırı sıcakların etkisi altında. Fransa ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele ederken, ülkede sıcaklıklar düşmeye başladı. Ancak ormanlık alanlarda olası bir yangın için risk hala sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.