Avrupa günlerdir aşırı sıcakların etkisi altında. Fransa ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele ederken, ülkede sıcaklıklar düşmeye başladı. Ancak ormanlık alanlarda olası bir yangın için risk hala sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.