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Avrupa GÖÇ krizi ile nasıl mücadele ediyor?

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Giriş: 18.11.2021 12:13
Polonya-Belarus sınırında patlak veren göç krizi, Avrupa’da yeni bir gerilime kapı araladı. Polonya Başbakanı, Avrupa Birliği’nin istikrar ve güvenliğinin tehlikede olduğunu savundu. Peki, her şey nasıl başladı? Krizde çözüm mümkün mü? Cevaplar A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un hazırladığı özel dosya haberimizde
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