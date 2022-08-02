02 Ağustos 2022, Salı
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Avrupa enerjisini kaybetti! Kriz aşılamıyor yeni tedbirler geliyor
Rusya- Ukrayna savaşının başlamasında sonra Rusya’ya gelen yaptırımlar ve küresel enflasyondaki yükseliş sebebiyle Avrupa'nın pek çok ülkesinde enerji kriziyle mücadele planları devreye alındı. Almanya'da soğuk suyla duş alınması tavsiye edilirken İtalya'da klimalara müdahale geldi. İspanya'da ise kravat takmayın önerisi gündeme geldi.