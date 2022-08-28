28 Ağustos 2022, Pazar
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"Avrupa enerjide kaya gazına yönelebilir"
Avrupa'nın gündemi Rusya Ukrayna savaşı sonrası yaşanan enerji krizi. Kıta ülkeleri şimdi, enerjide farklı alternatiflere yönelmeye başladı. Uzmanlara göre, Avrupa yakın zamanda kaya gazı kullanımına yeşil ışık yakabilir. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.