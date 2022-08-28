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"Avrupa enerjide kaya gazına yönelebilir"

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2022 14:39
Avrupa'nın gündemi Rusya Ukrayna savaşı sonrası yaşanan enerji krizi. Kıta ülkeleri şimdi, enerjide farklı alternatiflere yönelmeye başladı. Uzmanlara göre, Avrupa yakın zamanda kaya gazı kullanımına yeşil ışık yakabilir. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.
Avrupa enerjide kaya gazına yönelebilir
"Avrupa enerjide kaya gazına yönelebilir"
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