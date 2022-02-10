10 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Avrupa enerji fiyatlarında rekor artış | Doğalgaz tedariği sıkıntısı! Almanlar Polonya’ya akın etti

Avrupa enerji fiyatlarında rekor artış | Doğalgaz tedariği sıkıntısı! Almanlar Polonya’ya akın etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2022 15:40
Güncelleme:10.02.2022 16:09
Avrupa enerji kriziyle karşı karşıya. Enerji fiyatlarının giderek yükseldiği Avrupa ülkelerinde son olarak Almanlar, depolarını doldurmak için akaryakıt fiyatlarının düştüğü Polonya'ya akın etti. Bir yandan da olası bir gaz kesintisine karşı alternatif yollar aranıyor. Son durumu A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hortum korkuttu
Hortum korkuttu
Avrupa enerji fiyatlarında rekor artış!
Avrupa enerji fiyatlarında rekor artış!
Avrupa’yı eleştirdi işinden kovuldu
Avrupa'yı eleştirdi işinden kovuldu
İslamofobik başörtü yasağı
İslamofobik başörtü yasağı
Rusya’nın şartları neler?
Rusya'nın şartları neler?
Rusya ve Belarus’un ortak tatbikatı başladı
Rusya ve Belarus’un ortak tatbikatı başladı
Yunanistan yine göçmenleri ölüme itti!
Yunanistan yine göçmenleri ölüme itti!
17 yaşındaki Türk gence ırkçı saldırı!
17 yaşındaki Türk gence ırkçı saldırı!
Zora sokacak yeni fotoğraf!
Zora sokacak yeni fotoğraf!
Korona kısıtlamaları dünyada ne durumda?
Korona kısıtlamaları dünyada ne durumda?
Avrupa’da elektrik fiyatları artışta
Avrupa’da elektrik fiyatları artışta
Avrupa’da benzin fiyatlarında rekor artış
Avrupa’da benzin fiyatlarında rekor artış
Daha Fazla Video Göster