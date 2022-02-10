10 Şubat 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Avrupa enerji fiyatlarında rekor artış | Doğalgaz tedariği sıkıntısı! Almanlar Polonya’ya akın etti
Avrupa enerji kriziyle karşı karşıya. Enerji fiyatlarının giderek yükseldiği Avrupa ülkelerinde son olarak Almanlar, depolarını doldurmak için akaryakıt fiyatlarının düştüğü Polonya'ya akın etti. Bir yandan da olası bir gaz kesintisine karşı alternatif yollar aranıyor. Son durumu A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan aktardı.