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Avrupa depolarında gaz hızla tükeniyor! Yaptırımlara karşı vana kapatma resti

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Giriş: 07.02.2022 11:31
Rusya'nın gaz akışını yavaşlatmasıyla bu yıl büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya kalan Avrupa'da gaz depoları hızla azalıyor. Artan enerji talebini karşılamakta zorlanan Avrupa'nın gazı geçen yıla kıyasla 18 milyar metreküp azaldı. Rusya-Ukrayna krizinin de gaz tedariğini zorlaştırabileceği belirtiliyor.
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