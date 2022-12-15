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Avrupa BUZ tuttu

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Giriş: 15.12.2022 13:57
Avrupa'da havalar soğudu, gaz depoları alarm vermeye başladı. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'dan ayrıntıları aktardı.
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Avrupa BUZ tuttu
Avrupa BUZ tuttu
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