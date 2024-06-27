27 Haziran 2024, Perşembe
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Avrupa Birliği yeni liderini arıyor! Gelecek 5 yılın yönetiminin belirleneceği zirve Brüksel'de başladı
Avrupa Birliği kritik seçimlerin ardından yeni liderini arıyor. Ancak birlik üyeleri geçen haftaki toplantıda liderin kim olacağı konusunda anlaşamamıştı. Liderler bugün bir kez daha Brüksel'de bir araya geliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.