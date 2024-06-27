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Avrupa Birliği yeni liderini arıyor! Gelecek 5 yılın yönetiminin belirleneceği zirve Brüksel'de başladı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 27.06.2024 16:38
Avrupa Birliği kritik seçimlerin ardından yeni liderini arıyor. Ancak birlik üyeleri geçen haftaki toplantıda liderin kim olacağı konusunda anlaşamamıştı. Liderler bugün bir kez daha Brüksel'de bir araya geliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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