21 Temmuz 2024, Pazar
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Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor! Sırbistan’da bir göl tarihinde ilk kez kurudu
Avrupa Afrika sıcakları etkisi altında. Aşırı sıcaklar ölüm riski ile birlikte, susuzluk kuraklık ve orman yangınlarını da beraberinde getirdi. İtalya'da sıcaklar nedeniyle can kayıpları yaşandı. Yunanistan'da tarihi Akropolis'e ziyaretler kısıtlandı. Sırbistan'da ise bir göl kurudu.