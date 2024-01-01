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Avrupa 2024'ü grevlerle karşılıyor! Çok sayıda sektörde çalışanlar ocak ayında iş bırakacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 16:39
2023 yılında büyük bir grev dalgasıyla sarsılan Avrupa'yı 2024'te de benzer bir senaryo bekliyor. Peki hangi ülkede hangi meslek grupları greve gidecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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