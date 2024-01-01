Avrupa 2024'ü grevlerle karşılıyor! Çok sayıda sektörde çalışanlar ocak ayında iş bırakacak

2023 yılında büyük bir grev dalgasıyla sarsılan Avrupa'yı 2024'te de benzer bir senaryo bekliyor. Peki hangi ülkede hangi meslek grupları greve gidecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

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