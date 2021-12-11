Atina'nın göçmen politikası neden hukuka aykırı? İşte cevabı...

Yunanistan yönetimi, ülkelerindeki zorlu şartlar nedeniyle Avrupa’ya gitmeye mecbur kalan göçmenlere, sert tedbirler uyguluyor. Üstelik Atina, göçmenlere karşı şiddet ve geri itme politikası, bütünüyle uluslararası hukuka aykırı olduğu halde Avrupa Birliği tarafından destekleniyor. Peki nasıl? Sorunun yanıtı perde arkasında…