27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Atina'dan yeni provokasyon! ABD'nin hibe ettiği 90 zırhlı araç Selanik Limanı'na geldi
Yunanistan silahlanmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin yaptığı hibelerle silahlanma yarışına giren ve Ege'de gerginliği artıran Atina yönetiminin ABD'den 90 adet yeni zırhlı güvenlik aracı aldığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.