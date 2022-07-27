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Atina'dan yeni provokasyon! ABD'nin hibe ettiği 90 zırhlı araç Selanik Limanı'na geldi

A Haber
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Giriş: 27.07.2022 13:48
Güncelleme:27.07.2022 13:49
Yunanistan silahlanmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin yaptığı hibelerle silahlanma yarışına giren ve Ege'de gerginliği artıran Atina yönetiminin ABD'den 90 adet yeni zırhlı güvenlik aracı aldığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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