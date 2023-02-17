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Atina'dan Türkiye ile dayanışma mesajı! Yunan Başbakan Miçotakis: İki halk zor günlerde hep kenetlendi

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Giriş: 17.02.2023 16:46
Güncelleme:17.02.2023 16:47
Milyonları yasa boğan depremler sonrası Türkiye'ye yardım eli uzatan Yunanistan'dan son dönemdeki gerilimi yatıştırmaya yönelik önemli açıklamalar geldi. "İki halk zor günde hep kenetlendi" diyen Başbakan Miçotakis bu dayanışmanın iki ülke ilişkilerini yeniden şekillendirebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.
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