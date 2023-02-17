17 Şubat 2023, Cuma
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Atina'dan Türkiye ile dayanışma mesajı! Yunan Başbakan Miçotakis: İki halk zor günlerde hep kenetlendi
Milyonları yasa boğan depremler sonrası Türkiye'ye yardım eli uzatan Yunanistan'dan son dönemdeki gerilimi yatıştırmaya yönelik önemli açıklamalar geldi. "İki halk zor günde hep kenetlendi" diyen Başbakan Miçotakis bu dayanışmanın iki ülke ilişkilerini yeniden şekillendirebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.