05 Haziran 2022, Pazar
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Atina'da korkutan yangın
Yunanistan'ın başkenti Atina'da kırsal bölgede başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarına sıçradı. Kenti alarma geçiren yangında yaralanan olmadı. Ancak alevlere yakalanan birçok ev ve araç küle döndü. Riskli bölgelerdeki bazı siviller de tahliye edildi.