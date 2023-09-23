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Atina'da 'KKTC' tartışması

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Giriş: 23.09.2023 16:25
Yunanistan'da ana muhafelet genel başkanlığına aday olan Stefanos Kasselkis, kktc için "devlet" tanımlaması yaptı. Dikkat çeken ifade, Atina'yı karıştırdı. Ayrıntıları, A Haber muhabiri İlhan Tahsin
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