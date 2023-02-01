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Atina'da erken seçim tartışması! Dinleme skandalında yeni perde

A Haber
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Giriş: 01.02.2023 16:32
Yunanistan'da erken seçim tartışmaları alevlendi. Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras dinleme skandalında Başbakan Miçotakis'i suçladı. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den  aktardı.
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