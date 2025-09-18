Atina ve Paris arasında yeni silah anlaşması! Yunanistan bir fırkateyn daha alıyor

Yunanistan, Fransa'dan 4. Belharra fırkateynini satın almak için harekete geçti. Yunan kaynaklar bu satın alımın Türkiye ile askeri rekabette geride kalınmaması için yapıldığını söyledi. A Haber muhabiri İlhan Tahsin detayları anlattı.

