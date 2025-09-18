18 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Atina ve Paris arasında yeni silah anlaşması! Yunanistan bir fırkateyn daha alıyor
Atina ve Paris arasında yeni silah anlaşması! Yunanistan bir fırkateyn daha alıyor

Atina ve Paris arasında yeni silah anlaşması! Yunanistan bir fırkateyn daha alıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2025 08:58
Yunanistan, Fransa'dan 4. Belharra fırkateynini satın almak için harekete geçti. Yunan kaynaklar bu satın alımın Türkiye ile askeri rekabette geride kalınmaması için yapıldığını söyledi. A Haber muhabiri İlhan Tahsin detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Atina ve Paris arasında yeni silah anlaşması! Yunanistan bir fırkateyn daha alıyor
Atina ve Paris arasında yeni silah anlaşması!
Atina ve Paris arasında yeni silah anlaşması!
ABD’de silahlı saldırı dehşeti! 3 polis öldü
ABD’de silahlı saldırı dehşeti! 3 polis öldü
MOSSAD ajanları İran’a nasıl sızdı?
MOSSAD ajanları İran'a nasıl sızdı?
Süveyda için ortak yol haritası belirlendi
Süveyda için ortak yol haritası belirlendi
ABD Başkanı Trump İngiltere’de
ABD Başkanı Trump İngiltere'de
Katliamcı İsrail askerleri intihar ediyor!
Katliamcı İsrail askerleri intihar ediyor!
BM’de reform çağrısı!
BM'de reform çağrısı!
Gazze’de katledilenlere değil katillere ağladı
Gazze’de katledilenlere değil katillere ağladı
Katil İsrail saldırıyor! Gazze’den yine duman yükseliyor
Katil İsrail saldırıyor! Gazze'den yine duman yükseliyor
Siyonist rejimin Gazze’yi insansızlaştırma planı devrede
Siyonist rejimin Gazze’yi insansızlaştırma planı devrede
İsrail Gazze’yi topyekün işgale başladı
İsrail Gazze'yi topyekün işgale başladı
Zelenskiy, Rusya ile anlaşma yapmak zorunda kalacak
“Zelenskiy, Rusya ile anlaşma yapmak zorunda kalacak”
Daha Fazla Video Göster