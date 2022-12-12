Atina, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını BM'ye şikayet edecek

Türkiye ile Libya arasındaki hidrokarbon anlaşmasına tepki gösterip benzerini uygulamak isteyen; ancak Libya'da umduğunu bulamayan Yunanistan, bu defa hedefine Libya ile birlikte Türkiye'yi koydu. Yunan basını, Atina hükümetinin Libya ve Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etmeye hazırlandığını yazdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine’den aktardı.

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