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Atina savaşa mı hazırlanıyor?

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Giriş: 16.02.2022 13:45
Akdeniz'de silahlanma yarışına giren Yunanistan, Fransa'dan altı rafal uçağı daha satın alacak. Atina yönetiminin bu adımları yeni bir savaşa hazırlık mı? yorumlarına neden olurken, Yunan meclisinde de Başbakan Miçotakis ve eski Başbakan Çipras arasında Türkiye tartışması yaşandı. Gelişmeleri, Gazeteci İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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