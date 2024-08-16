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Atina "geri adım" mı atıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 16:38
Atina Yönetimi'nin, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki "denizden elektrik bağlantısı" projesinden vazgeçmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Peki, dikkat çeken kararın perde arkasında ne var? Ayrıntıları, A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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