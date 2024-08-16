Atina "geri adım" mı atıyor?

Atina Yönetimi'nin, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki "denizden elektrik bağlantısı" projesinden vazgeçmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Peki, dikkat çeken kararın perde arkasında ne var? Ayrıntıları, A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.