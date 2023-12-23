23 Aralık 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ateşkessiz metin kabul edildi! BM Güvenlik Konseyi yine ateşkes diyemedi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 4 kez yapılan ertelemenin ardından karar tasarısından "ateşkes çağrısı" çıkarıldı ve ABD vetosunu kaldırdı. Yeni metinde insani yardımların engelsiz erişimi için acil adım atılması çağrısında bulunuldu. Toplantıya Rusya ile ABD arasında yaşanan tartışma damgasını vurdu.