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Ateşkessiz metin kabul edildi! BM Güvenlik Konseyi yine ateşkes diyemedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 08:57
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 4 kez yapılan ertelemenin ardından karar tasarısından "ateşkes çağrısı" çıkarıldı ve ABD vetosunu kaldırdı. Yeni metinde insani yardımların engelsiz erişimi için acil adım atılması çağrısında bulunuldu. Toplantıya Rusya ile ABD arasında yaşanan tartışma damgasını vurdu.
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