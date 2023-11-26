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Ateşkesin 3. gününde 3. esir değişimi

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Giriş: 26.11.2023 18:54
İsrail ve Hamas arasında yürürlükte olan geçici ateşkeste üçüncü gün ve üçüncü esir değişimi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
Ateşkesin 3. gününde 3. esir değişimi
Ateşkesin 3. gününde 3. esir değişimi
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