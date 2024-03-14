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Asya’nın Müslüman ülkelerinde Ramazan telaşı! Atıştırmalıklar için uzun kuyruklar oluşuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 09:07
Dünyanın dört bir yanında Ramazan heyecanı yaşanıyor. O ülkeler arasında Asya'nın Müslüman ülkeleri Pakistan ve Bangladeş de var. İftar öncesi ülkelerin sevilen atıştırmalıkları için seyyar satıcılar önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Camilerde ise toplu iftarlar veriliyor.
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