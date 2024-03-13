Asya’nın Müslüman ülkelerinde ramazan telaşı!

Dünyanın dört bir yanında ramazan heyecanı yaşanıyor. O ülkeler arasında Asya’nın Müslüman ülkeleri Pakistan ve Bangladeş de var. İftar öncesi ülkelerin sevilen atıştırmalıkları için seyyar satıcılar önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Camilerde ise toplu iftarlar veriliyor. Detaylar A Haber ekranlarında…

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