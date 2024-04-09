Asya’da yüksek gerilim! Çin’e karşı ABD ve Japonya’dan tatbikat

Dünyanın gözü Gazze ve Ukrayna'da ancak Asya Pasifik bölgesinde de önemli meydan okumalar yaşanıyor. Çin'e karşı ABD, Filipinler, Japonya ve Avusturalya ortak tatbikat yaptı. Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kım Jong un askeri birlikleri denetledi.

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