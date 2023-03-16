16 Mart 2023, Perşembe
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Asya'da tehlike çanları! Tokyo'daki kritik zirve öncesi Kuzey Kore'den balistik hamlesi
Asya'da bir süredir balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore, bu denemelerine bir yenisini daha ekledi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde balistik füze denediğini duyururken, füze denemesinin, Güney Kore ve Japonya liderlerinin, Tokyo'daki zirvesi öncesi yapılması dikkati çekti.