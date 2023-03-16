16 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Asya'da tehlike çanları! Tokyo'daki kritik zirve öncesi Kuzey Kore'den balistik hamlesi

Asya'da tehlike çanları! Tokyo'daki kritik zirve öncesi Kuzey Kore'den balistik hamlesi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2023 14:13
Asya'da bir süredir balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore, bu denemelerine bir yenisini daha ekledi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde balistik füze denediğini duyururken, füze denemesinin, Güney Kore ve Japonya liderlerinin, Tokyo'daki zirvesi öncesi yapılması dikkati çekti.
İşte ABD İHA’sının düştüğü anlar
İşte ABD İHA'sının düştüğü anlar
Kuzey Kore’den balistik hamlesi
Kuzey Kore'den balistik hamlesi
Christchurch’te neler yaşandı?
Christchurch'te neler yaşandı?
Korkunç kaza! Alev topuna döndü
Korkunç kaza! Alev topuna döndü
Rusya’da 4 ülkeden kritik zirve!
Rusya’da 4 ülkeden kritik zirve!
Avrupa borsalarında hızlı düşüş
Avrupa borsalarında hızlı düşüş
Pentagon’a ait otoparkta şüpheli ölüm
Pentagon'a ait otoparkta şüpheli ölüm
ABD’deki kriz Türk bankalarını etkiler mi?
ABD’deki kriz Türk bankalarını etkiler mi?
Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi
Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi
Avrupa’da kriz her geçen gün büyüyor!
Avrupa’da kriz her geçen gün büyüyor!
Karadeniz’de ABD-Rusya gerilimi
Karadeniz'de ABD-Rusya gerilimi
Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi
Daha Fazla Video Göster