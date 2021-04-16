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Asya ülkesi Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir yatakta iki hasta! Ölüleri yakıyorlar

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Giriş: 16.04.2021 12:03
Güncelleme:16.04.2021 12:16
Son dakika haberine göre; Asya ülkesi Hindistan'dan gelen haber ve fotoğraflar ülkede yaşanan kabusu gözler önüne serdi. Bir yatakta iki hastanın yattığı ülkede koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 217 bini aşarken, hayatını kaybedenlerden bazılarının cesetleri yapılan ayinler sonrası yakıldı.
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