Asya Pasifik’te tansiyon yüksek

Pasifik'te birbiri ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. Washıngton-Pekin hattında gerilim sürerken, ABD'den kritik bir adım geldi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın gelecek hafta ilk kez çin'i ziyaret edecek. Diğer yandan Çin ve Filipinler'e ait gemiler bir kez daha Güney Çin denizi'nde karşı karşıya geldi. Tüm bu gelişmelerin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin'den aktardı.