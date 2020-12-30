Astrazeneca - Oxford aşısına ilk onay İngiltere'den geldi!

AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısına İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından onay verildiği açıklandı.

AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından onaylandı.

YÜZDE 95 KORUYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz gün AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen aşının Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruyacağını ve Pfizer/BioNtech ile Moderna aşıları kadar etkili olacağını açıklamıştı.

İNGİLTERE 100 MİLYON DOZ SİPARİŞ ETTİ

AstraZeneca-Oxford aşısı, bu yılın ilk aylarında geliştirilmiş, ilk gönüllüye nisan ayında uygulanmıştı.

İngiltere, aşıdan 100 milyon doz sipariş etti.