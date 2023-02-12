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Asrın felaketinde Türkiye için tek yürek oldular: İşte dünyadan duygulandıran kareler

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2023 15:16
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları günlerdir devam ederken, dünyadan da Türkiye'ye destek yağmaya devam ediyor. Bazı ülkeler Türkiye'de yaşanan depremde hayatını kaybedenleri anmak için meydanlarda toplanırken, bazıları da İstiklal Marşı'nı çalarak şanlı bayrağımızı dalgalandırdı. İşte o kareler...
İşte dünyadan duygulandıran kareler
İşte dünyadan duygulandıran kareler
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