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Aslan ailesinin firarı kamerada! Telleri parçalayıp firar ettiler

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Giriş: 02.12.2022 10:04
Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan hayvanat bahçesi bir aslan ailesinin firarına sahne olmuştu. Hayvanat bahçesi yönetimi, geçtiğimiz ay yaşanan olaya ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.
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Aslan ailesinin firarı kamerada
Aslan ailesinin firarı kamerada
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