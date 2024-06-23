Askeri üslerin görüntülerini paylaştır! Hizbullah'tan soykırımcı İsrail'e açık tehdit: Pişman olursunuz

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, soykırımcı İsrail'i açık açık tehdit etti. İsrail'e ait stratejik askeri, altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaşan Hizbullah, "Bizlere kim saldırmayı düşünürse pişman olacaktır" ifadesini kullandı.

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