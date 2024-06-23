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Askeri üslerin görüntülerini paylaştır! Hizbullah'tan soykırımcı İsrail'e açık tehdit: Pişman olursunuz

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 01:46
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, soykırımcı İsrail'i açık açık tehdit etti. İsrail'e ait stratejik askeri, altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaşan Hizbullah, "Bizlere kim saldırmayı düşünürse pişman olacaktır" ifadesini kullandı.
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