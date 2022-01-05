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Aşıya teşvik için koyunlarla şırınga oluşturdu

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Giriş: 05.01.2022 12:06
Görüntüler Almanya'nın Hamburg kentinden. Bir çoban, Kovid-19 karşı aşı yaptırmayanların dikkatini çekmek istedi. Bir tarlaya şırınga oluşturacak şekilde ekmek parçaları serpiştirdi. Yaklaşık 700 koyun ve keçinin ekmek parçaları etrafında toplanmasıyla şırınga şekli oluştu.
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