Aşırı sağcılardan Avrupa Birliği mesajı! AB’de Almanya endişesi

Almanya'da yükselen aşırı sağ siyaseti şekillendiriyor. Aşırı sağcı AFD lideri Alis Videl, İngiliz medyasına konuştu. Brexit benzeri bir referandumun Almanya için de ilerleyen yıllarda gündeme gelebileceğini söyledi. AB'den ayrılık sinyali verdi.

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