01 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Asansördeki görenleri şoke eden olay! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Asansördeki görenleri şoke eden olay! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2021 00:12
Güncelleme:01.05.2021 00:14
İsrail’de lüks bir apartman dairesinde oturan arkadaşını ziyarete giden bir adam, atını çalınmasından korktuğu için yanında götürmek istedi ve asansörle yukarı çıkarmaya çalıştı. O anları ait video ise sosyal medyada kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sıra dışı bir olay yaşandı. Kentte bulunan lüks bir apartmanda oturan bir kişi, atını da yanında götürmek istedi. Atı yukarı çıkarabilmek için asansöre bindirmeye çalışan adam, kapı tam kapanmadığı için başarılı olamadı.

Olay, güvenlik kameralarına anbean yansırken, apartman sakinlerinin şikayetçi olması üzerine atın sahibi ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

Atın sahibi polise verdiği ifadede, "Bir arkadaşı ziyarete geldim. Binaya at getirmemin sorun olacağını düşünmemiştim, at getirmenin yasak olduğu hiçbir yerde yazmıyordu. Dışarıda bırakamazdım, pahalı bir at. Dışarıda bıraksaydım çalınabilirdi" dedi.

Polis, olayda atın zarar görüp görmediğini araştırmaya devam ederken, Tel Aviv Belediyesi de veterinerlerden konuyu incelemesini istedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Görenleri şoke eden olay! Asansörde...
Görenleri şoke eden olay! Asansörde...
ABD Başkanı Joe Biden bu kez de maske krizi yaşadı
ABD Başkanı Joe Biden bu kez de maske krizi yaşadı
Görenler şaşkın! Dünyanın en büyüğü
Görenler şaşkın! Dünyanın en büyüğü
Dağ aslanı evin kapısına dayandı
Dağ aslanı evin kapısına dayandı
ABD Başkanlık seçimlerine mi hazırlanıyor?
ABD Başkanlık seçimlerine mi hazırlanıyor?
Endişelendiren görüntü! Lacivert aktı
Endişelendiren görüntü! Lacivert aktı
Prens William ve Kate Middleton'dan 10. yıl pozları!
Prens William ve Kate Middleton'dan 10. yıl pozları!
Korkulan oluyor! Kovid-19'un bulaşıcı özelliği...
Korkulan oluyor! Kovid-19'un bulaşıcı özelliği...
'Öldürüyor' diye durdurdukları aşıyı evsizlere vuracaklar
'Öldürüyor' diye durdurdukları aşıyı evsizlere vuracaklar
İsrail'de felaket 'geliyorum' demiş!
İsrail'de felaket 'geliyorum' demiş!
İsrail'de büyük facia!
İsrail'de büyük facia!
Filistin için kritik karar
Filistin için kritik karar
Daha Fazla Video Göster