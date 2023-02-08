Arnavutluk’tan Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi desteği

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Arnavutluk, Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi gönderdi. Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk Savunma Bakanlığı ve Ulusal Sivil Savunma Ajansından aralarında sağlık ve arama-kurtarma personeli bulunan 7 araç ve 53 kişiden oluşan ekibin Türkiye’ye gönderildiği ifade edildi. Ekibi Türkiye’ye gönderilmeden önce düzenlenen törende konuşan Savunma Bakanı Niko Peleshi, Türkiye’nin acısını paylaştıklarını dile getirerek, Arnavutluk’un her zaman ve özellikle de 26 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen depremde Türkiye’nin Arnavutluk’un yanında olduğuna vurgu yaptı.