08 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Arnavutluk’tan Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi desteği

Arnavutluk’tan Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi desteği

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2023 11:27
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Arnavutluk, Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi gönderdi. Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk Savunma Bakanlığı ve Ulusal Sivil Savunma Ajansından aralarında sağlık ve arama-kurtarma personeli bulunan 7 araç ve 53 kişiden oluşan ekibin Türkiye’ye gönderildiği ifade edildi. Ekibi Türkiye’ye gönderilmeden önce düzenlenen törende konuşan Savunma Bakanı Niko Peleshi, Türkiye’nin acısını paylaştıklarını dile getirerek, Arnavutluk’un her zaman ve özellikle de 26 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen depremde Türkiye’nin Arnavutluk’un yanında olduğuna vurgu yaptı.
Arnavutluk’tan Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi desteği
Arnavutluk’tan Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi desteği
Rusya’dan Türkiye’ye yardım eli
Rusya'dan Türkiye'ye yardım eli
BM’de Türkiye için saygı duruşu
BM'de Türkiye için saygı duruşu
Taziye ve dayanışma mesajları
Taziye ve dayanışma mesajları
Avusturya’da çığ altında kalan 5 kişi öldü!
Avusturya'da çığ altında kalan 5 kişi öldü!
Pervez Müşerref hayatını kaybetti
Pervez Müşerref hayatını kaybetti
ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü!
ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü!
ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü!
ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü!
Almanya Maliye Bakanı’nın zor anları!
Almanya Maliye Bakanı’nın zor anları!
İngiltere’de grevler sürüyor
İngiltere'de grevler sürüyor
İtalya’da yeterli doktor bulunamıyor
İtalya'da yeterli doktor bulunamıyor
Nükleer silahların olduğu eyalette görüldü!
Nükleer silahların olduğu eyalette görüldü!
Daha Fazla Video Göster