08 Şubat 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Arnavutluk’tan Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi desteği
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Arnavutluk, Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi gönderdi. Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk Savunma Bakanlığı ve Ulusal Sivil Savunma Ajansından aralarında sağlık ve arama-kurtarma personeli bulunan 7 araç ve 53 kişiden oluşan ekibin Türkiye’ye gönderildiği ifade edildi. Ekibi Türkiye’ye gönderilmeden önce düzenlenen törende konuşan Savunma Bakanı Niko Peleshi, Türkiye’nin acısını paylaştıklarını dile getirerek, Arnavutluk’un her zaman ve özellikle de 26 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen depremde Türkiye’nin Arnavutluk’un yanında olduğuna vurgu yaptı.