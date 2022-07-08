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Arjantin’de yüreklere dokunan görüntü! Engelli çocuk, penaltı attı sevinci kalplere dokundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2022 15:22
Arjantin’de engelli bir çocuk, futbol oynayan arkadaşlarının yanına katıldı. Penaltı golü ve ardından okul arkadaşlarıyla yaşadığı gol sevinci sosyal medyada kalplere dokundu.
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