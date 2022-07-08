08 Temmuz 2022, Cuma
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Arjantin’de yüreklere dokunan görüntü! Engelli çocuk, penaltı attı sevinci kalplere dokundu
Arjantin’de engelli bir çocuk, futbol oynayan arkadaşlarının yanına katıldı. Penaltı golü ve ardından okul arkadaşlarıyla yaşadığı gol sevinci sosyal medyada kalplere dokundu.