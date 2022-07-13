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Arjantin’de korku dolu anlar! Denizin ortasında kalp krizi geçiren balıkçı helikopterle kurtarıldı

İHA
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Giriş: 13.07.2022 14:09
Arjantin açıklarında kalp krizi semptomları gösteren bir balıkçı, kurtarma helikopteriyle tekneden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Helikopterde ilk müdahalenin yapıldığı balıkçı, Trelew havaalanına ulaştıktan sonra kendisini bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Balıkçının kurtarılma anları böyle görüntülendi.
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