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Arafat'ta eller semaya açıldı! İşte hacı adaylarının Kurban Bayramı öncesi görüntüleri...

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Giriş: 27.06.2023 22:08
Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları Arafat'a ulaştı. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları dün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti. Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu Arafat'a intikal etti. Kafile başkanları eşliğinde konaklayacakları bölgelere yönlendirilen hacı adayları, geceyi klimalı çadırlarda geçirdi. Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçiriyor. Bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yaptırdı. Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılan hacı adayları, daha sonra Müzdelife'ye geçti. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapan hacı adayları, Müzdelife vakfesini yaptı. .
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