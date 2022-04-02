Antonov Havalimanı görüntülendi! Yıkım kameralara yansıdı

Rus askerlerinin çekildiği noktalardan biri de Hostomel kenti yakınlarındaki Antonov Havalimanı’ydı. Saldırılar sonucu onlarca uçak kullanılamaz hale gelmiş, hangarlarda yerle bir olmuş durumda. En dikkat çeken görüntü ise dünyanın en büyük kargo uçağından geriye kalanlardı.

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