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Anketlerde Biden mı önde yoksa Trump mı? ABD’de seçim anketi: Trump Biden’ı geçti

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Giriş: 26.09.2023 10:09
ABD'de yapılan bir ankette, 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri karşılaştırmasında ABD Başkanı Joe Biden Eski başkan Donald Trump'ın 9 puan gerisinde kaldı.
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