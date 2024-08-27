Ankara-Şam hattında normalleşme ne aşamada? İstihbarat düzeyinde görüşmeler yapılacak

Güvenlik kaynaklarına göre Türkiye ve Suriye arasında normalleşmeye dair umutlar artıyor. İstihbarat düzeyinde bir yıldır yapılmayan görüşmeler kısa süre sonra tekrar başlayacak. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin istihbarat başkan yardımcılarının bir araya gelmesi normalleşmenin ilk adım olacak.

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