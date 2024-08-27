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Ankara-Şam hattında normalleşme ne aşamada? İstihbarat düzeyinde görüşmeler yapılacak

Ankara-Şam hattında normalleşme ne aşamada? İstihbarat düzeyinde görüşmeler yapılacak

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 15:48
Güvenlik kaynaklarına göre Türkiye ve Suriye arasında normalleşmeye dair umutlar artıyor. İstihbarat düzeyinde bir yıldır yapılmayan görüşmeler kısa süre sonra tekrar başlayacak. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin istihbarat başkan yardımcılarının bir araya gelmesi normalleşmenin ilk adım olacak.
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Ankara-Şam hattında normalleşme ne aşamada?
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