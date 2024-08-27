27 Ağustos 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Ankara-Şam hattında normalleşme ne aşamada? İstihbarat düzeyinde görüşmeler yapılacak
Güvenlik kaynaklarına göre Türkiye ve Suriye arasında normalleşmeye dair umutlar artıyor. İstihbarat düzeyinde bir yıldır yapılmayan görüşmeler kısa süre sonra tekrar başlayacak. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin istihbarat başkan yardımcılarının bir araya gelmesi normalleşmenin ilk adım olacak.