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Anayasa referandumu Özbekistan’ı karıştırdı: 18 ölü, 243 yaralı

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Giriş: 04.07.2022 16:19
Özbekistan'da Karakalpaklıların özerkliğini yasal olarak engelleyecek Anayasa değişikliğini referanduma sunma planı ülkeyi karıştırdı. Ülkenin batısında yüzbinlerce kişi sokaklara döküldü. 18 kişi öldü, 243 kişi yaralandı. Özbek lider Mirzoyev, geri adım atmak zorunda kaldı.
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Özbekistan’ı karıştırdı: 18 ölü, 243 yaralı
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