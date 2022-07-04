04 Temmuz 2022, Pazartesi
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Anayasa referandumu Özbekistan’ı karıştırdı: 18 ölü, 243 yaralı
Özbekistan'da Karakalpaklıların özerkliğini yasal olarak engelleyecek Anayasa değişikliğini referanduma sunma planı ülkeyi karıştırdı. Ülkenin batısında yüzbinlerce kişi sokaklara döküldü. 18 kişi öldü, 243 kişi yaralandı. Özbek lider Mirzoyev, geri adım atmak zorunda kaldı.