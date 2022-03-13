ANALİZ – Ukrayna’da bitmeyen yaşam dramı! Batı’nın çifte standartlı insanlığı

Acı, gözyaşı ve ölüm... Bunları şimdi Ukrayna'da görüyoruz, duyuyoruz ama bunlar ilk değil daha önce Suriye'de, Yemen'de, Bosna'da gördüğümüz duyduğumuz gerçekler. Ama Batı yeni görüyor. Savaşın ortasında çifte standart bir "insanlık" sergiliyor. Acının rengini, dilini, ırkını belirliyor. İşte Batı'nın iki yüzlülüğünü gözler önüne seren analiz haberimiz...

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