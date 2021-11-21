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ANALİZ - Sömürge denilince akla gelen iki ülkeden biri

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Giriş: 21.11.2021 08:56
Asırlardı Afrika'yı sömüren Fransa, 21. yüzyılda karşısında Türkiye'yi buldu. Başkan Erdoğan'ın Afrika gezisinden rahatsız olduğunu açıkça dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi hedef aldı. 2022 seçimleri yaklaşırken, Fransa'da yaşayan Müslümanlar, Macron'un ülkesinin kirli mazisi ile yüzleşmesini bekliyordu. Ancak Fransız Cumhurbaşkanının, sömürgeci atalarıyla gurur duyduğunu açıklaması ülkede şok etkisi yaptı. İşte Fransa'da yükselen İslamofobi ve Macron düğümü...
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