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ANALİZ – Savaş küresel enflasyonu körüklüyor

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Giriş: 08.03.2022 16:52
Pandeminin etkisinden kurtulmaya çalışan dünya ekonomisi şimdi de Rusya - Ukrayna savaşı ile sarsılıyor. Tüm dünyada enflasyon yükselirken enerji fiyatları da rekor kırıyor. Savaşla birlikte dünyayı bekleyen bir diğer tehlike ise gıda krizi. İşte savaşın dünya ekonomisine maliyeti...
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