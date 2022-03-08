ANALİZ – Savaş küresel enflasyonu körüklüyor

Pandeminin etkisinden kurtulmaya çalışan dünya ekonomisi şimdi de Rusya - Ukrayna savaşı ile sarsılıyor. Tüm dünyada enflasyon yükselirken enerji fiyatları da rekor kırıyor. Savaşla birlikte dünyayı bekleyen bir diğer tehlike ise gıda krizi. İşte savaşın dünya ekonomisine maliyeti...

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