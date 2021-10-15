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ANALİZ - Pentagon'u sarsan istifanın perde arkası

A Haber
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Giriş: 15.10.2021 14:43
ABD -Çin rekabeti dünyada küresel dengeleri sarsmaya devam ediyor. ABD'nin 'Dünya liderliği'ni Çin'e kaptırma endişesi, ülke içinde de derin krizlere neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde Pentagon'un yazılım alanındaki en üst düzey yetkilisi Nicholas Chaillan istifa etti. O istifanın arka planında ne vardı? A Haber Araştırma Planlama Servisi, ABD'yi sarsan o istifanın perde arkasını araştırdı.
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Pentagon’u sarsan istifanın perde arkası
Pentagon'u sarsan istifanın perde arkası
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